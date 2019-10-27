В Японии дождем затопило признанный национальным достоянием храм
Японию после тайфуна «Хагибис» сила стихии продолжает испытывать на прочность. В пятницу 25 октября в нескольких регионах страны прошел мощный ливень. В городе Иваки префектуры Фукусима затопило храм Сирамидзу Амида-до. Это единственный в городе объект из списка Национальных сокровищ.
Чтобы откачать воду, бригады пожарных прибыли на затопленный участок с насосами. В течении нескольких дней, начиная с 26 числа, они будут откачивать воду, а также смывать грязь с фундамента.
Храм для посещения туристами закрыт. Власти города надеются, что в понедельник 18 октября, удастся устранить последствия затопления и двери храма вновь будут открыты.
Городской речной отдел Иваки выяснит причину наводнения Амида-до и его окрестностей, сообщает телеканал NHK.
ИСТОЧНИК KP.RU