В Японии дождем затопило признанный национальным достоянием храм

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-27T15:06:52+03:00

Во время сильных ливней в Японии затапливает целые кварталы Фото: REUTERS

Это единственный объект из списка Национальных сокровищ в Фукусима

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Японию после тайфуна «Хагибис» сила стихии продолжает испытывать на прочность. В пятницу 25 октября в нескольких регионах страны прошел мощный ливень. В городе Иваки префектуры Фукусима затопило храм Сирамидзу Амида-до. Это единственный в городе объект из списка Национальных сокровищ.

Чтобы откачать воду, бригады пожарных прибыли на затопленный участок с насосами. В течении нескольких дней, начиная с 26 числа, они будут откачивать воду, а также смывать грязь с фундамента.

Храм для посещения туристами закрыт. Власти города надеются, что в понедельник 18 октября, удастся устранить последствия затопления и двери храма вновь будут открыты.

Городской речной отдел Иваки выяснит причину наводнения Амида-до и его окрестностей, сообщает телеканал NHK.

ИСТОЧНИК KP.RU