2019-10-27T15:06:52+03:00
В мире

В Японии дождем затопило признанный национальным достоянием храм

Это единственный объект из списка Национальных сокровищ в Фукусима
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во время сильных ливней в Японии затапливает целые кварталыВо время сильных ливней в Японии затапливает целые кварталыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Японию после тайфуна «Хагибис» сила стихии продолжает испытывать на прочность. В пятницу 25 октября в нескольких регионах страны прошел мощный ливень. В городе Иваки префектуры Фукусима затопило храм Сирамидзу Амида-до. Это единственный в городе объект из списка Национальных сокровищ.

Чтобы откачать воду, бригады пожарных прибыли на затопленный участок с насосами. В течении нескольких дней, начиная с 26 числа, они будут откачивать воду, а также смывать грязь с фундамента.

Храм для посещения туристами закрыт. Власти города надеются, что в понедельник 18 октября, удастся устранить последствия затопления и двери храма вновь будут открыты.

Городской речной отдел Иваки выяснит причину наводнения Амида-до и его окрестностей, сообщает телеканал NHK.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Несостоявшийся Колумбайн": В Подмосковье предотвратили повторение трагедии с массовым расстрелом студентов
Командующий SDF заявил, что главаря ИГ* ликвидировали после 5 месяцев разведывательной работы
Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ
Месси признался, что мечтает поиграть в чемпионате Аргентины
Боец ММА вцепился в ногу судьи из-за проигрыша
Reuters: Аль-Багдади уничтожен при попытке вывезти семью из Идлиба
Экс-глава МИД Украины заявил, что «даже Чебурашка» понимает проблему с формулой Штайнмайера
«Мне стыдно»: Украинская журналистка раскритиковала Зеленского за фразу про "президента, а не лоха"
На выпускном балу в Техасе неизвестный застрелил двух студентов и ранил десятерых
В Москве 27 октября может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений