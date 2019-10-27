"Несостоявшийся Колумбайн": В Подмосковье предотвратили повторение трагедии с массовым расстрелом студентов

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-27T16:00:05+03:00

Учащийся одного из местных колледжей планировал убить своих однокурсников и преподавателей

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Сотрудники ФСБ предотвратили повторение керченской трагедии и "Колумбайна" с расстрелом учащихся учебного заведения на юге Подмосковья.

Силовикам удалось вычислить и задержать студента местного аграрного колледжа, который планировал убить своих однокурсников и преподавателей.

Учащийся 3-го курса, 18-летний Борис Банщиков (фамилия изменена) готовился к массовому убийству целый год.

При этом, парень не планировал не хотел убивать всех подряд. Он хотел расправиться с двумя однокурсниками и мастером производственного обучения. Преподаватель контролировал Бориса после того, как еще на первом курсе узнал о его тяге к оружию и «романтике» преступного мира, пишет "МК".

Заветной "мечтой" парня было создать собственную ОПГ, что пугало окружение Бориса. Также он тяготел к радикальным движениям.

Сообщается, что некоторое время назад преподаватель спросил парня, сможет ли он по приказу террористов заложить бомбу в школе, тот ответил утвердительно. Он рассказал шокированному педагогу, что изучает историю возникновения терроризма очень давно, хочет уехать в Сирию и там вступить в ряды ИГИЛ*.

Более того, подмосковный "Колумбайнер" несколько раз пытался купить патроны для охотничьего ружья у своего классного руководителя. Мужчина состоит в обществе охотников. А также несколько месяцев назад взорвал в общежитии гранату для страйкбола.

В поле зрения полицейских парень попал год назад. Тогда преподаватель на территории учебного заведения изъял у Бориса нож. С парнем несколько месяцев работал психолог. Однако парень лишь еще больше стал замыкаться в себе, меньше интересоваться учебой и выбором будущей профессии. Однако страсть к оружию у него не пропала, а с каждым днем становилась сильнее.

Позже выяснилось, что Борис рос с самого детства в непростой семье. Мать и отец парня были лишены родительских прав из-за алкоголизма. Борис рос под опекой бабушки и съехал от нее в общежитие после поступления в колледж.

Парень пропал из общежития в минувший вторник. Скорее всего, Борис собирался переходить к осуществлению своего страшного плана. Однако спустя два дня сотрудники ФСБ задержали парня. У него изъяли пистолет, предположительно «Макаров». Также было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU