Жителей Москвы предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с вечером в воскресенье
МЧС РФ рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции
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ГУ МЧС РФ по Москве предупредил жителей столицы и Московской области о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду вечером в воскресенье, 27 октября.
Также в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и парковать машины вдали от деревьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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