2019-10-27T16:55:46+03:00
Общество

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с вечером в воскресенье

МЧС РФ рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ГУ МЧС РФ по Москве предупредил жителей столицы и Московской области о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду вечером в воскресенье, 27 октября.

Также в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и парковать машины вдали от деревьев.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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