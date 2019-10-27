Песков рассказал о создании меморандума РФ и Турции по Сирии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-27T18:01:12+03:00

По словам пресс-секретаря российского лидера, документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этапах, которые предшествовали подписанию меморандума РФ и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии.

Представитель Кремля отметил, что данный документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

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ИСТОЧНИК KP.RU