Песков рассказал о создании меморандума РФ и Турции по Сирии
По словам пресс-секретаря российского лидера, документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этапах, которые предшествовали подписанию меморандума РФ и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии.
Представитель Кремля отметил, что данный документ в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
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ИСТОЧНИК KP.RU