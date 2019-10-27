В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров
Ранее губернатор Калифорнии объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома
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В округе Сонома в Калифорнии объявили о срочной эвакуации 180 тысяч жителей в связи с крупным природным пожаром. Стихия получила собственное имя "Кинкейд".
- Приблизительно 180 тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожара "Кинкейд". Это крупнейшая эвакуация, которую может припомнить кто-либо в офисе шерифа, - сказано в официальном сообщении офиса шерифа в округе Сонома.
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ИСТОЧНИК KP.RU