В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
Ранее американский лидер заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации в провинции Идлиб
Изменить размер текста:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации военными США главаря террористической группировки.
Ранее американский лидер заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации в провинции Идлиб.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU