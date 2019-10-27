Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Командующий СДС Мазлюм Абди заявил, что был уничтожен представитель ИГ* Абу Хасан аль-Мухаджир
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Командующий СДС Мазлюм Абди сообщил, что бойцы курдских отрядов, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии", ликвидировали одного из ближайших сподвижников главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее Абди отметил, что убийство главаря ИГ* стало "результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами".
*запрещенная в России террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU