Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины

СЕГОДНЯ 22:23 2019-10-27T22:23:21+03:00

При этом депутат Госдумы пожелала успехов Зеленскому в достижении мира и процветания в стране

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что реальными врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину.

- Мародеры из батальона "Азов", устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался... , - отметила Поклонская в своих соцсетях.

Депутат ГД пожелала успехов Владимиру Зеленскому в достижении мира и процветания в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU