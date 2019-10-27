Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
При этом депутат Госдумы пожелала успехов Зеленскому в достижении мира и процветания в стране
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что реальными врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину.
- Мародеры из батальона "Азов", устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался... , - отметила Поклонская в своих соцсетях.
Депутат ГД пожелала успехов Владимиру Зеленскому в достижении мира и процветания в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU