В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником

СЕГОДНЯ 22:32 2019-10-27T22:32:36+03:00

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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Трампа не считает Россию союзником. При этом, по его мнению, в случае с операцией американских военных по устранению главаря террористической группировки интересы двух стран пересеклись.

О'Брайен также добавил, что Россия "представляет серьезную угрозу для США".

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ИСТОЧНИК KP.RU