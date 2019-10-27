В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
Роберт О'Брайен добавил, что РФ "представляет серьезную угрозу для США"
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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Трампа не считает Россию союзником. При этом, по его мнению, в случае с операцией американских военных по устранению главаря террористической группировки интересы двух стран пересеклись.
О'Брайен также добавил, что Россия "представляет серьезную угрозу для США".
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ИСТОЧНИК KP.RU