2019-10-27T23:32:49+03:00
В мире

Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе

Накануне на территории кампуса филиала Техасского университета A&M произошла стрельба
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в ТехасеРоссийские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в ТехасеФото: REUTERS
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Российское генконсульство в американском Хьюстоне заявило, что дипломаты проверяют, не было ли граждан России среди пострадавших при стрельбе в Техасе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на территории кампуса филиала Техасского университета А&М произошла массовая стрельба.

- Ночью 27 октября на территории кампуса филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс, произошла стрельба. Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших, - сказано в официальном заявлении.

В результате инцидента погибли двое и более десятка человек получили ранения. Мотивы стрелявшего неизвестны. пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что молодой человек, устроивший стрельбу в Техасе в августе этого года, сообщил, что его целью были мексиканцы. Он открыл огонь по людям у торгового центра в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, больше 20 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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