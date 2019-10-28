2019-10-28T00:53:49+03:00
В мире

Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев

Нелегалов, половина из которых – дети, отправили в больницу, а водителей фуры задержали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В кузове фуры был оборудован тайный отсек, где и находились людиВ кузове фуры был оборудован тайный отсек, где и находились людиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В порту французского города Кале при досмотре грузового рефрижератора таможенники обнаружили восемь нелегальных мигрантов, прятавшихся в специальном отсеке, сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Фура, везшая 3,5 тонны замороженных цыплят, должна была заехать на паром, направлявшийся рейсом в Великобританию.

Беженцы, среди которых было четверо детей, очень замерзли, ведь в холодильной камере, где они находились, составляла –7°C. Нелегалы оказались уроженцами Афганистана, их отправили в больницу с переохлаждением.

Водителей грузовика задержали. По данным собеседников агентства, оба – граждане Румынии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в английском графстве Эссекс полиция при досмотре прибывшей из бельгийского порта Зебрюгге фуры обнаружила почти четыре десятка трупов38 взрослых и одного ребенка, все замерзли насмерть в рефрижераторе. Позже сообщалось, что нелегалы были китайцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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