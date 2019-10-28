Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище

СЕГОДНЯ 00:59 2019-10-28T01:29:20+03:00

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Власти Израиля ускорили процедуру рассмотрения прошений о предоставлении политического убежища от граждан России, сообщило Управление по делам регистрации населения и миграции, уточнив, что нововведение вступило в силу с 27 октября.

В заявлении ведомства отмечается, что в последние годы в еврейском государстве наблюдается «такой феномен как «туризм ради убежища», тысячи иностранных граждан из разных стран сразу по приезде в Израиль обращаются за политическим убежищем с целью получить право на легальное пребывание и работу», что создало огромную нагрузку на отдел, рассматривающий такие запросы. Поэтому с февраля 2917 года была введена ускоренная процедура рассмотрения прошений об убежище от граждан ряда стран, а теперь в этот список включили и россиян.

Газета Haaretz пишет, что в прошлом году резко возросло число наших соотечественников, желающих остаться в Израиле навсегда. Они приезжают в страну якобы с целью туризма, а потом просят политического убежища, чтобы получить возможность там жить и работать. Только в первом полугодии 2018-го, по данным Haaretz, такие прошения поступили от 1344 россиян. Издание отмечает, что ранее эту схему активно использовали граждане Украины и Грузии, их заявки уже два года рассматриваются быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU