2019-10-28T02:00:51+03:00
Политика

На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес

Власти страны призвали дождаться официальных результатов голосования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес голосует на своем избирательном участке в Буэнос-АйресеКандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес голосует на своем избирательном участке в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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На прошедших в воскресенье выборах президента Аргентины оппозиционный кандидат Альберто Фернандес со значительным отрывом опережает действующего главу государства Маурисио Макри, передает телеканал Todo Noticias, не уточняя, кто из претендентов сколько голосов набрал.

Между тем, власти призвали не делать преждевременных выводов, дождаться официальных результатов голосования. Ожидается, что первые итоги обработки бюллетеней объявят уже совсем скоро, в ближайшие пару часов.

«Результаты будут после 21:00 (03:00 мск), и тогда мы и будем их анализировать. Сейчас нам кажется преждевременным говорить об итогах», - заявил глава аргентинского правительства Маркос Пенья на пресс-конференции после закрытия участков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, наблюдатели изначально предполагали, что основная борьба за главный государственный пост развернется между действующим президентом и левоцентристом Фернандесом, с 2003 по 2008 год занимавшим пост премьера, а главная интрига – удастся ли избежать второго тура выборов.

По аргентинским законам, для победы в первом туре претендент должен набрать более 45% голосов или 40%, но при условии: отрыв от ближайшего соперника должен быть не меньше 10%. В голосовании обязаны принять участие все граждане Аргентины старше 16 лет. По данным СМИ, явка превысила 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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