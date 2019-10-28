Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена

СЕГОДНЯ 02:24 2019-10-28T02:24:07+03:00

В частности, так считает помощник президента США по нацбезопасности

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С телом главаря ИГ* Бакра аль-Багдади могут поступить так же, как с останками Усамы бен Ладена – сбросить в море, передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что ранее в интервью телеканалу NBC такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Американские власти считают, что не стоит хоронить террористов в земле, чтобы не создавать мест для паломничества их последователей.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU