2019-10-28T04:06:53+03:00
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Бывший советский диссидент Владимир Буковский скончался в Кембридже от остановки сердца
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Владимир БуковскийВладимир БуковскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник стало известно, что накануне вечером в британском Кембридже умер бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский, которого в свое время правительство СССР обменяло на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Он скончался в одной из кембриджских больниц от остановки сердца 27 октября в 21.30 по местному времени (00.30 мск) на 77-м году жизни. В последние годы у него было слабое здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт общественного деятеля.

СПРАВКА «КП»

Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в Башкирии, его отец был известным советским писателем и журналистом.

Учился в Москве, куда родители вернулись из эвакуации. Убежденным противником коммунистической идеологии стал еще в 14-летнем возрасте, когда услышал доклад секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о сталинских преступлениях.

Будучи студентом МГУ, участвовал в деятельности неформального молодежного объединения «Маяковка», выступал за демократизацию ВЛКСМ. В 1963 году был впервые арестован за попытку размножить книгу югославского инакомыслящего Милована Джиласа. Признан невменяемым и на два года отправлен на принудительное лечение в спецпсихбольницу, потом участвовал в организации нескольких несанкционированных митингов. В 1967 году приговорен судом к трем годам лишения свободы за «активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок», в 1972 = к семи за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении Буковский провёл 12 лет, а в 1976 году советские власти обменяли его на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Оказавшись на Западе, Буковский поселился в Кембридже и продолжил активную антисоветскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генсек НАТО назвал сообщение США о ликвидации главаря ИГ* «важным шагом» в борьбе с терроризмом
Посол России в США назвал главную опасность от выхода Штатов из ДРСМД
Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров