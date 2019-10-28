Умер советский диссидент Владимир Буковский

СЕГОДНЯ 03:30 2019-10-28T04:06:53+03:00

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В ночь на понедельник стало известно, что накануне вечером в британском Кембридже умер бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский, которого в свое время правительство СССР обменяло на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Он скончался в одной из кембриджских больниц от остановки сердца 27 октября в 21.30 по местному времени (00.30 мск) на 77-м году жизни. В последние годы у него было слабое здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт общественного деятеля.

СПРАВКА «КП»

Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в Башкирии, его отец был известным советским писателем и журналистом.

Учился в Москве, куда родители вернулись из эвакуации. Убежденным противником коммунистической идеологии стал еще в 14-летнем возрасте, когда услышал доклад секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о сталинских преступлениях.

Будучи студентом МГУ, участвовал в деятельности неформального молодежного объединения «Маяковка», выступал за демократизацию ВЛКСМ. В 1963 году был впервые арестован за попытку размножить книгу югославского инакомыслящего Милована Джиласа. Признан невменяемым и на два года отправлен на принудительное лечение в спецпсихбольницу, потом участвовал в организации нескольких несанкционированных митингов. В 1967 году приговорен судом к трем годам лишения свободы за «активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок», в 1972 = к семи за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении Буковский провёл 12 лет, а в 1976 году советские власти обменяли его на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Оказавшись на Западе, Буковский поселился в Кембридже и продолжил активную антисоветскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU