Журналисты выяснили, сколько будет стоить проезд по новой трассе «Москва–Петербург»
Новую платную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которую называют скоростной альтернативой Ленинградки, обещают полностью открыть в ноябре, а пока госкомпаия «Автодор» работает над сеткой тарифов на проезд по магистрали.
В среднем поездка по всей трассе – от МКАД до Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга – на легковушке будет обходиться от 1,3 до 2 тысяч рублей, однако цена проезда будет зависеть от дня недели и наличия транспондера (специального устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора».
Корреспондент "Комсомолки" протестировала трассу М-11.Анастасия ВАРДАНЯН
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU