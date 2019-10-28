Журналисты выяснили, сколько будет стоить проезд по новой трассе «Москва–Петербург»

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-28T06:53:00+03:00

В среднем поездка по скоростной дороге на легковом автомобиле обойдется от 1,3 до 2 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Новую платную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которую называют скоростной альтернативой Ленинградки, обещают полностью открыть в ноябре, а пока госкомпаия «Автодор» работает над сеткой тарифов на проезд по магистрали.

В среднем поездка по всей трассе – от МКАД до Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга – на легковушке будет обходиться от 1,3 до 2 тысяч рублей, однако цена проезда будет зависеть от дня недели и наличия транспондера (специального устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719311" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "Комсомолки" протестировала трассу М-11.Анастасия ВАРДАНЯН

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU