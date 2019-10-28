2019-10-28T06:53:00+03:00
Общество

Журналисты выяснили, сколько будет стоить проезд по новой трассе «Москва–Петербург»

В среднем поездка по скоростной дороге на легковом автомобиле обойдется от 1,3 до 2 тысяч рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километровОбщая протяженность автомагистрали составляет 669 километров
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Новую платную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которую называют скоростной альтернативой Ленинградки, обещают полностью открыть в ноябре, а пока госкомпаия «Автодор» работает над сеткой тарифов на проезд по магистрали.

В среднем поездка по всей трассе – от МКАД до Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга – на легковушке будет обходиться от 1,3 до 2 тысяч рублей, однако цена проезда будет зависеть от дня недели и наличия транспондера (специального устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора».

Корреспондент "Комсомолки" протестировала трассу М-11.Анастасия ВАРДАНЯН

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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