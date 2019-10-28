2019-10-28T07:33:37+03:00
Общество

Кинотеатрам предложили сократить рекламу перед фильмами

Это может привести к подорожанию билетов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рекламу в кинотеатрах предлагают сократить до 20 минутРекламу в кинотеатрах предлагают сократить до 20 минутФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу сократить количество и продолжительность рекламных роликов перед началом сеанса. На трейлеры и коммерческие предложения должно отводиться не более 20 минут, уверены законотворцы. Кроме этого, в билетах нужно указывать два времени: запланированное и реальное начало фильма.

Поводом к столь решительным мерам стали истории о получасовых рекламных роликах перед показом фильма «Джокер». Это стало последней каплей и теперь инициатива попадет на рассмотрение в Госдуму.

Конечно, о полном запрете коммерческой деятельности речи не ведется, ведь это может больно ударить по бюджетам кинотеатров. А значит, сказаться на стоимости билетов, причем в сторону увеличения цены.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин уверен, что зрители не готовы смотреть рекламу в кино дольше десяти минут.

- Есть такая проблема: люди действительно предполагают, что сеанс длится 120 минут, а на самом деле он выходит не через 2 часа, а через 2,5. Из-за накладок по времени у людей могут возникать проблемы не успел на встречу, забрать ребенка из садика. Указание точного времени начала фильм – это выход, - комментирует «Известиям» эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы
Журналисты выяснили, сколько будет стоить проезд по новой трассе «Москва–Петербург»
Минэкономразвития не поддержало идею Чубайса ввести «углеродный налог»
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
В Колумбии разбился военный вертолет, погибли шесть человек
Генсек НАТО назвал сообщение США о ликвидации главаря ИГ* «важным шагом» в борьбе с терроризмом
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Посол России в США назвал главную опасность от выхода Штатов из ДРСМД
Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров