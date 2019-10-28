Кинотеатрам предложили сократить рекламу перед фильмами

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-28T07:33:37+03:00

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Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу сократить количество и продолжительность рекламных роликов перед началом сеанса. На трейлеры и коммерческие предложения должно отводиться не более 20 минут, уверены законотворцы. Кроме этого, в билетах нужно указывать два времени: запланированное и реальное начало фильма.

Поводом к столь решительным мерам стали истории о получасовых рекламных роликах перед показом фильма «Джокер». Это стало последней каплей и теперь инициатива попадет на рассмотрение в Госдуму.

Конечно, о полном запрете коммерческой деятельности речи не ведется, ведь это может больно ударить по бюджетам кинотеатров. А значит, сказаться на стоимости билетов, причем в сторону увеличения цены.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин уверен, что зрители не готовы смотреть рекламу в кино дольше десяти минут.

- Есть такая проблема: люди действительно предполагают, что сеанс длится 120 минут, а на самом деле он выходит не через 2 часа, а через 2,5. Из-за накладок по времени у людей могут возникать проблемы не успел на встречу, забрать ребенка из садика. Указание точного времени начала фильм – это выход, - комментирует «Известиям» эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU