Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-28T08:42:47+03:00

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Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл «с разбитым сердцем» объявила о решение подать в отставку после обвинений в интимной связи со своим сотрудником. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса», - написала конгрессвумен в соцсети.

По ее словам, отставка стала «самой трудной из всего, что ей когда-либо приходилось делать». Тем не менее она назвала такое решение самым лучшим для ее избирателей, сообщества и страны.

Политик также опубликовала официальное заявление об отставке.

Ранее конгрессвумен принесла извинения за то, что имела интимные отношения с сотрудником Конгресса перед тем как быть избранной в Палату представителей на промежуточных выборах 2018 года.

На прошлой неделе Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении того, имела ли Хилл ненадлежащие связи с сотрудником ее офиса в нарушение правил. Сама политик обвинения отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU