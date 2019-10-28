Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-28T09:25:36+03:00

Пока в Минфине и ЦБ разбираются, как заинтересовать граждан копить на достойную пенсию. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Льготы, которые будут предоставляться гражданам и работодателям в рамках пенсионных накоплений, обойдутся бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.

Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП). Этот проект поможет людям обеспечить себе дополнительный доход в старости. Благодаря взносам россиян удастся привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, уверены в Минфине и ЦБ.

Чтобы простимулировать россиян участвовать в накоплениях им будут предлагать налоговые вычеты и освобождать от НДФЛ пенсионные и досрочные выплаты. Для работодателей будут свои льготы, которые позволят уменьшить налог на прибыль.

Суммарно данные преференции обойдутся казне в крупную сумму, но называть эти доходы выпадающими не планируют, скорее ведут речь об и перераспределении.

- Выпадающие доходы бюджета в 10 млрд рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года, — пояснил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в России введут «пенсионный продукт». О том, как будут формироваться накопления и в чем риски, рассказали эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU