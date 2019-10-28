2019-10-28T11:29:21+03:00
Общество

Скворцова рассказала о бесплатной диспансеризации

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» глава Минздрав рассказала о том, что со 2020 года сложные методы исследования вынесут в отдельный тариф
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Скворцова сообщила, что ФОМС получил 16 миллиардов рублей на КТ и МРТСкворцова сообщила, что ФОМС получил 16 миллиардов рублей на КТ и МРТФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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На процедуры компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии выделено дополнительно 16 миллиардов рублей. Об этом министр задвоохранения Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

В интервью Тине Канделаки, министр напомнила, что каждый россиянин имеет право проходить бесплатную диспансеризацию каждый год. Кроме того, граждане могут проходить углубленное обследование, в которое входят скрининги на онкологию, туберкулез и другие осмотры. Люди до 40 лет - раз в три года, старше - каждый год.

Ведомство проанализировало, насколько активно бесплатно делается компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Исходя из этого Минздрав принял решение, «для того, чтобы не было здесь каких-то ограничений, со следующего года, сложные методы исследования выносим в отдельный тариф».

«Для этого дополнительные ресурсы пришли в ОМС, это не одни и те же ресурсы, дополнительно 16 миллиардов рублей пришло для того, чтобы увеличить по себестоимости необходимое количество исследований», - уточнила Скворцова.

Как писал ранее сайт kp.ru, в интервью главы Минздрава также рассказала о том, когда в России разрешат эвтаназию.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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