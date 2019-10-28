2019-10-28T11:45:12+03:00
Общество

В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании

Ранее появилась информация о возможных сбоях из-за вынужденного сокращения сотрудников в «Останкино»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещанииВ Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Останкино» сообщили о возможных сбоях в телевещании всех каналов по причине вынужденного сокращения штата из-за финансовых проблем в связи с неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков. Однако в Минкомсвязи эту информацию опровергли.

О возможных сбоях сообщил в видеообращении сообщил гендиректор ФГУПа Михаил Шубин. «Впервые за 15-летнюю практику последние три–четыре года аварийность стала нарастать, причём лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра», - предупредил он.

Гендиректор сообщил, что «неоднократно выступал в антикризисные годы» с заявлением: «Все, что угодно, но людей не трогаем». Однако, по его словам, на данный момент такой возможности нет и телецентр оставит «только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство».

В то же время, в Минкомсвязи России сообщили, что «вопрос на контроле, перебоев не будет», сообщает РИА "Новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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