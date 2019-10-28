Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-28T12:02:13+03:00

Холодный циклон, который пришел в столицу, принес с собой понижение давления и "съел" кислород в воздухе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жителей центральной части страны предупредили о проблемах с кислородом. Пришедший холодный атмосферный фронт принес с собой не только снижение температуры, но и понизил атмосферное давление. Вместе с ним увеличилась влажность воздуха и, как следствие, кислорода стало значительно меньше.

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова отметила, что для многих подобные погодные условия будут очень некомфортными.

- Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понижая все показатели. Температура будет стремительно падать, если сегодня выше +10 градусов, то уже завтра не выше 5, возможны осадки в виде дождя, - рассказывает «Российской газете» Позднякова.

С середины недели вовсе температура станет еще ниже, возможен первый снег. Атмосферное давление опустится на 10-15 мм ниже нормы. Показатели будут на уровне 740 мм рт. ст. Все это спровоцирует дефицит кислорода, его показатели будут ниже нормы на 10-12 единиц.

- Подобные погодные условия могут сказаться на опорно-двигательной системе, суставах, органах дыхания и сердечно-сосудистой системе. Люди, которые имеют данные проблемы, могут столкнуться с их усугублением. Будет ощущаться вялость и сонливость. Улучшится ситуация начнет со 2 ноября, - заключает синоптик.

А между тем изменение погоды ощутили на себе сотни человек. В столичных аэропортах были задержаны 30 авиационных рейсов. Порывы ветра достигают почти 23 метров в секунду, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU