СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-28T13:26:40+03:00

Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры Фото: "КП" Архив

Пока же ситуация с этим не самая приятная

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Автомобилисты назвали условие, при котором будут готовы платить по 1,3-2 тысяч рублей за дорогу из Москвы до Санкт-Петербурга. Для этого платная часть пути должна иметь очень хорошую инфраструктуру, пока же данная составляющая хромает.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин согласился, что для платного участка с такой протяженностью стоимость вполне реальная.

- Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов, - комментирует ИА «НСН» Похмелкин.

Он поделился личным опытом путешествия по данному пути, назвав существующую инфраструктуру «очень скверной».

- Всё-таки это дорога бизнес-класса, и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам, - заключил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила стоимость проезда на платной трассе из одной столицы в другую. Движение по трассе М 11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыто в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU