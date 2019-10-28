Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Автомобилисты назвали условие, при котором будут готовы платить по 1,3-2 тысяч рублей за дорогу из Москвы до Санкт-Петербурга. Для этого платная часть пути должна иметь очень хорошую инфраструктуру, пока же данная составляющая хромает.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин согласился, что для платного участка с такой протяженностью стоимость вполне реальная.
- Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов, - комментирует ИА «НСН» Похмелкин.
Он поделился личным опытом путешествия по данному пути, назвав существующую инфраструктуру «очень скверной».
- Всё-таки это дорога бизнес-класса, и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам, - заключил эксперт.
Ранее газета «Известия» сообщила стоимость проезда на платной трассе из одной столицы в другую. Движение по трассе М 11 «Москва - Санкт-Петербург» будет целиком открыто в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU