2019-10-28T15:03:04+03:00
Политика

В Госдуме объяснили почему глава Ирака сомневается в партнерских отношениях с США

В первую очередь потому, что Вашингтон для данной страны имеет статус оккупанта
Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили почему Ирак не видит союзника в лице СШАВ Госдуме объяснили почему Ирак не видит союзника в лице СШАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме объяснили слова президента Ирака Бархама Салеха о том, что США является надежным союзником. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил почему иракский лидер пришел к такому выводу. В первую очередь из-за того, что Вашингтон для этой страны является оккупантом.

- Как можно называть «союзниками» Ирак и Соединенные Штаты, когда это совершенно разные по целям и задачам, по вероисповеданию, по экономическому развитию и другим аспектам государства? — комментирует ФАН депутат.

Он отметил, что о каком-либо партнерстве не может идти и речи. К тому же, традиционно на Ближнем Востоке присутствуют пророссийские настроения.

- Этот факт всегда пугал американцев. Уверен, что каждое ближневосточное государство ждет возможности расстаться с Вашингтоном. Единственный верный союзник Штатов – это Израиль, - заключил Шерин.

Депутат так же отметил, что «Россия показывает себя более надежным партнером уже длительное время».

Ранее премьер Ирака приказал направить против протестующих в Багдаде спецназ. Жертвами противостояния демонстрантов и силовиков стали десятки людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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