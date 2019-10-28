В Госдуме объяснили почему глава Ирака сомневается в партнерских отношениях с США
В Госдуме объяснили слова президента Ирака Бархама Салеха о том, что США является надежным союзником. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил почему иракский лидер пришел к такому выводу. В первую очередь из-за того, что Вашингтон для этой страны является оккупантом.
- Как можно называть «союзниками» Ирак и Соединенные Штаты, когда это совершенно разные по целям и задачам, по вероисповеданию, по экономическому развитию и другим аспектам государства? — комментирует ФАН депутат.
Он отметил, что о каком-либо партнерстве не может идти и речи. К тому же, традиционно на Ближнем Востоке присутствуют пророссийские настроения.
- Этот факт всегда пугал американцев. Уверен, что каждое ближневосточное государство ждет возможности расстаться с Вашингтоном. Единственный верный союзник Штатов – это Израиль, - заключил Шерин.
Депутат так же отметил, что «Россия показывает себя более надежным партнером уже длительное время».
Ранее премьер Ирака приказал направить против протестующих в Багдаде спецназ. Жертвами противостояния демонстрантов и силовиков стали десятки людей.
ИСТОЧНИК KP.RU