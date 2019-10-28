Портниха королевы Англии раскрыла секрет рубашки, в которой крестили наследников престола

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-28T15:13:04+03:00

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Чай в Англии оказался не только главным напитком страны, его использовали для создания кружевных нарядов для наследников престола. Костюмер Анджелла Келли рассказала, что перед ней стояла задача создать такой же костюм, какой использовали при крещении членов королевской семьи в 1841 году. Такое же кружево сделать было не особенно сложно, хотя на создание ушло почти девять месяцев. А вот с цветом вышла проблема.

Платье должно было быть светло бежевого оттенка. Чтобы добиться такого цвета, команда костюмеров замачивала кружево в емкости с чаем. Работу проверяла сама королева Елизавета. Она попросила сделать не хрупкий наряд, а платье, которое можно было бы использовать многократно, из поколения в поколение.

- Мы поместили каждый кусочек кружева в маленькую баночку, наполненную прохладной водой и чайным пакетиком, и оставили его примерно на пять минут, регулярно проверяя, пока цвет не станет идеальным, - приводит слова Келли The Mirror.

Рубашку одобрила королева. В итоге в ней крестили всех детей Гарри и Уильяма.

ИСТОЧНИК KP.RU