2019-10-28T17:17:32+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали заявление Скворцовой о возможном референдуме по эвтаназии

Министр здравоохранения Вероника Скворцова высказалась об этом в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле нет сформулированной позиции по вопросу эвтаназии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда» сказала, что решение, вводить ли в стране эвтаназию, должны принимать россияне. Нужно учесть, что Россия многоконфессиональная страна, и разные религии формируют разное отношение к этой процедуре. Решать вопрос возможно только с помощью референдума.

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет позиции по вопросу референдума.

- Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций, - приводит его слова ТАСС.

Скворцова, напомним, не стала прогнозировать, когда этот референдум мог бы состояться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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