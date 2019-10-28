2019-10-28T17:36:40+03:00
Общество

Сестру Влада Топалова обокрали дважды за несколько дней

Воры сняли с ее машины зеркала, а потом вернулись за фарами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алина Несон все-таки подала заявление в полициюАлина Несон все-таки подала заявление в полициюФото: Instagram.com
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Жертвой автоворишек на этой неделе стала сестра известного певца Влада Топалова Алина Несон. Женщина рассказала mk.ru, что иномарку Porsche Panamera оставила во дворе своего дома. За машину она не сильно переживала, потому что центр Москвы, но оказалось, грабители орудуют не только на окраине. Когда утром 26 октября засобиралась с ребенком в поликлинику, во дворе обнаружила свой Porsche, но уже без зеркал.

- Я опаздывала на прием к врачу, поэтому времени обращаться в полицию совершенно не было, - рассказала она журналистам.

В поликлинику уехали на такси, а вернулись домой слишком поздно, чтобы идти к участковому. Поэтому Алина отложила вопрос подачи заявления до следующего утра. 27 октября она увидела, что воры вернулись на место преступления и прихватили с собой на этот раз еще и фары от дорогой иномарки. Алина предполагает, что они просто решили, что владелец не станет искать справедливость. Машина осталась на том же месте, на станцию ее женщина не увезло, вот и почувствовали безнаказанность. Заявление в полицию сестра Топалова все-таки написала. Воришек ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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