Начальника полиции Ступино задержали по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-28T18:27:46+03:00

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По подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны четверо сотрудников подразделения полиции города Ступино. Среди них начальник заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино - начальник полиции. За что он предположительно взял деньги, не сообщается.

В пресс-службе МВД сообщили, что операцию по задержанию совместно проводили два ведомства – Главное управление собственной безопасности МВД России и УФСБ России по Москве и Московской области.

- 8 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино - начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения,- приводит слова официального представителя МВД Ирины Вовк ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании начальника полиции другого города, Дорогомилово. Дмитрия Смирнова и его зама, подозревают в получении взятки в 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU