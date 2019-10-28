Зрители освистали Трампа на финале бейсбольного матча

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-28T18:44:13+03:00

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Баскетбольные болельщики встретили появление президента США на стадионе криками и свистками. Как сообщает Hollywood Reporter. Дональд Трамп в компании первой леди Мелании Трамп посетил пятый матч финальной серии Высшей лиги бейсбола. На поле сразились две команды - «Вашинтон Нэшналс» и «Хьюстон Астрос».

Когда на экране показали президента, в зале раздались крики «За решетку его». Трамп не обратил никакого внимания на реакцию болельщиков и освистывание, он продолжил улыбаться и досмотрел игру до конца.

Издание пишет, что эта фраза – явная ссылка на начавшуюся процедуру импичмента президента США. Во время прошлой президентской гонки команда тех, кто поддерживает Трампа, скандировала при появлении Хиллари Клинтон фразу «За решетку ее». Тоже самое теперь говорят, но про самого Трампа.

Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче в США.

ИСТОЧНИК KP.RU