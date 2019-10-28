2019-10-28T19:36:10+03:00
Общество

Путин увеличит штат прокуратуры на 249 единиц

Указ президент подписал 28 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент подписал указ 28 октябряПрезидент подписал указ 28 октябряФото: REUTERS
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С 1 декабря штатная численность прокуратуры будет увеличена. Такой указ в понедельник 28 октября подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в ведомстве появится 249 новых сотрудников.

- Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации с 1 декабря в количестве 51263 единиц, - сказано в указе.

Отдельно прописана численность сотрудников военной прокуратуры. В ведомстве с 1 декабря будут трудиться 2071 военнослужащий, еще 1039 сотрудников – гражданский персонал.

Как сообщает ТАСС, Генпрокуратура ранее обращалась с такой просьбой - в ведомстве появились 16 новых инстанций, в том числе кассационные суды.

Ранее президент подписал указ об увеличении численности штата центрального аппарата МЧС. Сотрудников станет в два раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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