Турция вводит новый «налог на проживание» в отелях

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-28T19:56:21+03:00

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Отели Турции обложат налогом на проживание. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новинка не имеет ничего общего с европейским «налогом на ночевку», где плата ложится на самого туриста. Речь идет о налоге для принимающей стороны. Несмотря на название, платить отельерам придется не только за проживание туриста, но и за другие оказанные ему услуги – питание, развлечение, СПА.

- Новый налог вступит в силу с 1 апреля 2020 года, - сообщают в Ассоциации туроператоров России. - До конца года его ставка составит 1 процент от суммы оказанных услуг.

В 2021 году ставку планируют поднять до 2 процентов. За счет того, что турецкие отели уже активно продают туры на 2020 год, и часть их уже раскуплена, поднимать цены на путевки в следующем году не будут. Но в 2021 году налог все-таки учтут при формировании стоимости проживания туриста. Пока сказать точно, насколько подорожают путевки, невозможно, вероятно это будет на 2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU