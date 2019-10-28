2019-10-28T19:56:21+03:00
В мире

Турция вводит новый «налог на проживание» в отелях

Платить его будут не туристы, а принимающая их сторона
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Путевки в 2020 году дорожать из-за налога не будутПутевки в 2020 году дорожать из-за налога не будутФото: Сергей ЕФИМОВ
Изменить размер текста:

Отели Турции обложат налогом на проживание. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новинка не имеет ничего общего с европейским «налогом на ночевку», где плата ложится на самого туриста. Речь идет о налоге для принимающей стороны. Несмотря на название, платить отельерам придется не только за проживание туриста, но и за другие оказанные ему услуги – питание, развлечение, СПА.

- Новый налог вступит в силу с 1 апреля 2020 года, - сообщают в Ассоциации туроператоров России. - До конца года его ставка составит 1 процент от суммы оказанных услуг.

В 2021 году ставку планируют поднять до 2 процентов. За счет того, что турецкие отели уже активно продают туры на 2020 год, и часть их уже раскуплена, поднимать цены на путевки в следующем году не будут. Но в 2021 году налог все-таки учтут при формировании стоимости проживания туриста. Пока сказать точно, насколько подорожают путевки, невозможно, вероятно это будет на 2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские туристы охладели к США, но стали чаще интересоваться Испанией
Путин увеличит штат прокуратуры на 249 единиц
Два человека ранены в результате стрельбы у мечети во Франции
В Москве произошел крупный пожар у стадиона «Спартак»
Зрители освистали Трампа на финале бейсбольного матча
Начальника полиции Ступино задержали по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей
Болгария высылает российского дипломата
В Москве над девочкой-инвалидом надругался друг отца
Сестру Влада Топалова обокрали дважды за несколько дней
В Кремле прокомментировали заявление Скворцовой о возможном референдуме по эвтаназии
Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади
Путин обсудил по телефону с Меркель транзит газа через Украину
В Кремле разберутся с данными Минэкономразвития о закрытии предприятий малого и среднего бизнеса
Опрос: Россияне считают дружественной страной Китай, а враждебной – США