2019-10-28T20:19:23+03:00
Общество

Российские туристы охладели к США, но стали чаще интересоваться Испанией

Картографический сервис MAPS.ME выяснил, карты каких стран скачивали чаще всего
Юлия САЛЬНИКОВА
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Весной США были на 8 месте в рейтингеВесной США были на 8 месте в рейтингеФото: REUTERS
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По итогам туристического сезона весна-лето 2019 года компания MAPS.ME составила рейтинг самых популярных у россиян стран. В расчет брали только тех туристов, у которых на телефоне было установлено мобильное приложение с офлайн-картами и навигацией. Лидером вновь стала Турция. По сравнению с весенними результатами, интерес россиян к курортам Турции вырос существенно – страна поднялась с 6 строчки на первую за сезон.

- При этом наибольший интерес россияне проявили к Средиземноморскому региону, - уточнили в пресс-службе сервис MAPS.ME.

Италия наоборот сдала позиции. Весной была на первом месте по скачиванию карт. Теперь только на втором месте. Тройку лидеров замыкает Польша. В этом сезоне удивила Испания, оказалось, что желающих отдохнуть летом в Мадриде и других популярных у туриста городах страны, оказалось больше, чем обычно. По количеству скаченных карт, Испания поднимается с пятого на четвертое место.

В топ-20 стран попали Греция, Франция, Чехия. США войти в двадцатку не удалось. Российские туристы, отмечают исследователи потеряли интерес к путешествию по штатам. При этом весной интерес к Америке был очень высок – страна занимала 8 строчку в рейтинге. Упал спрос на скачивания карт Японии и Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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