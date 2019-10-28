Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-28T21:00:16+03:00

Пресс-служба Белого дома не заметила ошибку и опубликовала стенограмму выступления президента слово в слово, как он сказал

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Дональд Трамп со всеми обвинениями в давлении на коллег и историей с импичментом совсем запутался в президентах. На этот раз глава Белого дома воодушевился своим рассказом о том, как отстоял честь в схватке с демократами, которые вынудили его опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выступление американского лидера записывали журналисты. И эта речь принципиально ничем не отличалась от предыдущих, если бы не ошибка Трампа. На нее обратил внимание корреспондент CNN Дэниэл Дэйл, он опубликовал видео в своем твиттер. Трамп оговорился и несколько раз в выступлении перепутал Украину с Россией.

- Когда я выпустил стенограмму, я обезоружил Адама Шиффа. И чтобы выразить свое мнение, русский - как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, (имеет ввиду президента Украины Владимира Зеленского – прим.ред) сделал свое заявление. Там не было ничего. На него не оказывалось никакого давления, - сказал Трамп.

Трамп перепутал президентов Фото: www.whitehouse.gov

Оговорился, с кем не бывает. Но ошибку пропустили и пресс-служба Белого дома, там не стали разбираться в какой стране какой президент и опубликовали выступление, как слышали.

Трамп уже совершал ошибки в выступлениях. Он призывал "бороться с какао", имея ввиду наркотики, назвал главу компании Apple Тимом Эпплом.

ИСТОЧНИК KP.RU