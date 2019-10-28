Глава Пентагона пообещал «ответить силой» на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

СЕГОДНЯ 21:33 2019-10-28T21:36:08+03:00

Марк Эспер сообщил, что раньше за счет этих месторождений террористы финансировали свою деятельность

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США готовы ответить силой на попытки других стран захватить сирийские месторождения. Речь о тех объектах, к которым американцы получили доступ после ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». О гибели аль-Багдади в воскресенье 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп. Спецоперацию провели американские военные. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что США уничтожили организацию, потому что у нее «истек срок годности», по его версии запрещенную в России организацию ИГ создали американцы.

Теперь США ставят новые задачи для себя по Сирии – контроль за нефтяными месторождениями.

- ША будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов террористов , поддерживая его операции, - приводит слова главы Пентагона Марка Эспера РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU