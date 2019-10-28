2019-10-28T22:00:06+03:00
В мире

В порт Одессы войду четыре противоминных корабля НАТО

Украину посетит Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украина ждет прибытия генсека НАТОУкраина ждет прибытия генсека НАТОФото: REUTERS
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Прибытие в Украину Генсека НАТО Йенса Столтенберга предварит заход в одесский порт четырех противоминных кораблей. Это будут корабли стран НАТО – Италии, Болгарии, Румынии и Испании.

- Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную противоминную группу НАТО, - сказано на сайте НАТО.

В Украине Столтенберг пробудет два дня. За это время он посетит морскую академию в Одессе, пообщается со студентами- курсантами. Вместе с президентом страны Владимиром Зеленским он посетит заседание Верховной рады, где, ожидается, выступит перед депутатами. Он также примет участие в заседании «Украина-НАТО».

Военные корабли НАТО заходили в одесский порт в прошлый раз в июле 2019 года. Поводом тогда стали учения Sea Breeze. За этими учениями в России следили особенно пристально - площадку украинцы выбрали недалеко от морской границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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