Начальники генштабов США и РФ провели телефонные переговоры

28 Окт. 23:54 2019-10-28T23:54:23+03:00

Данный разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично

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Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры.

Сообщается, что разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично, с момента вступления Марка Милли в должность 1 октября текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU