Начальники генштабов США и РФ провели телефонные переговоры
Данный разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично
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Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры.
Сообщается, что разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично, с момента вступления Марка Милли в должность 1 октября текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU