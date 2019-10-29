СЕГОДНЯ 00:27 2019-10-29T01:38:11+03:00

Британские парламентарии не поддержали Джонсона по досрочным выборам Фото: REUTERS

Ранее с данной инициативой выступил британский премьер из-за разногласий с парламентом о сроках проведения Brexit

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Палата общин парламента Великобритании не поддержала инициативу британского премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов.

Ранее с такой инициативой политик выступил из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из ЕС.

За данную инициативу выступили 299 депутатов (из 650), а против — 70. При этом, чтобы провести досрочные выборы, британское правительство должно получить поддержку двух третей палаты общин (434 депутата), соответствующее заявление было опубликовано в Twitter.

Напомним, Борис Джонсон уже дважды пытался добиться проведения выборов — 4 и 9 сентября текущего года. Обе попытки закончились безрезультатно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января следующего года. Осталось лишь письменно закрепить соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU