Сценаристы сериала "Игра престолов" признались фанатам в своей некомпетентности

СЕГОДНЯ 01:20 2019-10-29T01:20:47+03:00

Мужчины признались, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу

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Американские СМИ пишут, что сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс признались фанатам в своей некомпетентности. Также мужчины заявили, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу.

- Я не знаю, как Джордж Мартин доверил нам работу всей своей жизни, - подчеркнул Бениофф.

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ИСТОЧНИК KP.RU