Сценаристы сериала "Игра престолов" признались фанатам в своей некомпетентности
Мужчины признались, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу
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Американские СМИ пишут, что сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс признались фанатам в своей некомпетентности. Также мужчины заявили, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу.
- Я не знаю, как Джордж Мартин доверил нам работу всей своей жизни, - подчеркнул Бениофф.
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ИСТОЧНИК KP.RU