2019-10-29T02:04:41+03:00
Политика

Посольство РФ раскритиковало Штаты за "негуманное и жестокое обращение" к Ярошенко

В ведомстве заявили, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что американские власти проявляют "негуманное и жестокое" обращение к гражданину РФ Константину Ярошенко, который находится в тюрьме в Штатах.

При этом было сказано, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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