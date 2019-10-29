Посольство РФ раскритиковало Штаты за "негуманное и жестокое обращение" к Ярошенко
В ведомстве заявили, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями
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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что американские власти проявляют "негуманное и жестокое" обращение к гражданину РФ Константину Ярошенко, который находится в тюрьме в Штатах.
При этом было сказано, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями.
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ИСТОЧНИК KP.RU