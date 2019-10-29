В "Нафтогазе" работают над новым иском к "Газпрому"
Ранее исполнительный директор украинской компании заявил, что Незалежная 1 ноября направит исковые требования в адрес российской корпорации на сумму $11 млрд
Изменить размер текста:
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром".
Ранее Витренко заявлял, что украинская сторона 1 ноября текущего года направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU