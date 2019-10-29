2019-10-29T02:36:00+03:00
В мире

В "Нафтогазе" работают над новым иском к "Газпрому"

Ранее исполнительный директор украинской компании заявил, что Незалежная 1 ноября направит исковые требования в адрес российской корпорации на сумму $11 млрд
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром".

Ранее Витренко заявлял, что украинская сторона 1 ноября текущего года направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24