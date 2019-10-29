Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФ
В Минэкономразвития РФ подготовили проект постановления правительства, предлагающее внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Так, согласно нововведениям, с 2020 года Росстат каждый год будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения.
Соответствующей информацией будут делиться как Федеральная налоговая служба (ФНС), так и Пенсионный фонд России (ПФР).
Отмечается, что оценка уровня бедности в стране будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Официальные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря ежегодно, пишет "РБК".
Другое нововведение с 2020 года коснется изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности российских семей с детьми и пенсионеров.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%. Средний размер пенсий в следующем году составит почти 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU