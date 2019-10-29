2019-10-29T06:49:08+03:00
Общество

Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФ

Согласно нововведению, с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФМинэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Минэкономразвития РФ подготовили проект постановления правительства, предлагающее внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Так, согласно нововведениям, с 2020 года Росстат каждый год будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения.

Соответствующей информацией будут делиться как Федеральная налоговая служба (ФНС), так и Пенсионный фонд России (ПФР).

Отмечается, что оценка уровня бедности в стране будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Официальные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря ежегодно, пишет "РБК".

Другое нововведение с 2020 года коснется изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности российских семей с детьми и пенсионеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%. Средний размер пенсий в следующем году составит почти 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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