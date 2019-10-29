2019-10-29T08:13:41+03:00
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов

Политик считает, что националистический батальон «Азов» состоит из «настоящих патриотов»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-депутат Верховной рады Надежда СавченкоЭкс-депутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала позицию членов Конгресса США, которые обратились к Госдепартаменту с просьбой признать националистический батальон «Азов» иностранной террористической организацией.

Она выступила в защиту радикалов и сравнила американских парламентариев с российскими депутатами.

«Хочу сравнить их (конгрессменов) с госдумовскими парламентариями, которые когда-то приняли решение, что «Правый сектор»* у них считается террористической организацией. Пусть они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», - заявила политик.

Савченко считает, что если бы конгрессмены «хоть немного вникли в ситуацию», то высказались по-другому. По ее словам, националистически полк «Азов» находится в военных структурах незалежной, а люди в его составе «идейно верят (…) в свою победу и победу Украины».

Напомним, накануне в видеообращении основатель и командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий угрожал президенту Украины Владимиру Зелескому. В МИД РФ указали, что это доказывает вину националистов в блокировании Минских соглашений. В Кремле сообщили, что вся эта ситуация «высветила» первоисточник проблем в Донбассе.

Отметим, что в штабе операции Объединённых сил в Донбассе заявили, что спорившие с украинским лидером националисты не принадлежат ни к каким силовым ведомствам Украины и вооружены незаконно.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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