«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-29T08:39:18+03:00

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Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие у него американского паспорта и заявил, что не видит ничего плохого в двойном гражданстве.

Ранее юрист хоккеиста Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина помимо российского есть и американский паспорт.

«Да, конечно (…) У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребенка тоже два паспорта» - прокомментировал форвард наличие второго гражданства в беседе с порталом DK Pittsburgh Sports

Малкин отметил, что ему не нравиться борьба США против России, но Штаты стали для него вторым домом, где он живет уже много лет.

Малкин был выбран на драфте НХЛ 2004 года клубом «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде под общим 2-м номером. Хоккеист стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратным чемпионом мира (2012 и 2014) и участвовал в трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).

ИСТОЧНИК KP.RU