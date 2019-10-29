СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-29T08:59:47+03:00

Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ* Фото: REUTERS

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Перед началом американской спецоперации по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и глава генштаба России Валерий Герасимов провели телефонный разговор 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе американского Комитета начальников штабов.

«Председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли поговорил по телефону с начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым в пятницу, 25 октября», — говорится в сообщении

Содержание этой беседы не разглашается «в соответствии с предыдущей практикой».

Напомним, 27 октября американский президент Дональд Трамп торжественно объявил, что американским военным удалось уничтожить аль-Багдади. Глава Белого дома поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за содействия в ликвидации террориста, а также не исключил, что опубликует часть видео спецоперации.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU