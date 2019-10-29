В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
На фоне победы российского лидера Владимира Путина в Сирии Евросоюзу необходимо сплотиться, чтобы противостоять своему «историческому врагу» - России. Такое мнение высказали журналисты шведской газеты Dagens Nyheter.
«Хребет НАТО — США — только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», - говориться в статье издания.
Журналисты отмечают, что европейские страны-члены НАТО не приняли вывод американских войск из Сирии, однако плана «Б» у них не было, а США перестали быть надежным партнером и гарантом безопасности Европы.
В шведском издании также считают, что Евросоюз полон противоречий в отношении Москвы: многие страны стремятся к политическим и экономическим контактам с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что страны-члены НАТО объявили Россию врагом, а сам альянс «одержим безостановочным расширением».
ИСТОЧНИК KP.RU