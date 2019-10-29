В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-29T09:24:30+03:00

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На фоне победы российского лидера Владимира Путина в Сирии Евросоюзу необходимо сплотиться, чтобы противостоять своему «историческому врагу» - России. Такое мнение высказали журналисты шведской газеты Dagens Nyheter.

«Хребет НАТО — США — только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», - говориться в статье издания.

Журналисты отмечают, что европейские страны-члены НАТО не приняли вывод американских войск из Сирии, однако плана «Б» у них не было, а США перестали быть надежным партнером и гарантом безопасности Европы.

В шведском издании также считают, что Евросоюз полон противоречий в отношении Москвы: многие страны стремятся к политическим и экономическим контактам с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что страны-члены НАТО объявили Россию врагом, а сам альянс «одержим безостановочным расширением».

ИСТОЧНИК KP.RU