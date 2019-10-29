«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-29T09:43:11+03:00

"Малефисента" уверенно захватила прокат и может стать самым кассовым семейным фильмом 2019 года

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Сиквел «Малефисенты» надежно захватил вершины рейтинга российского проката. Картина с Анджелиной Джоли в главной роли за прошедший уикенд собрала 395 млн рублей, возглавив российский бокс-офис.

Несмотря на все нападки хейтеров, эксперты вынуждены признать, что сиквел оказался гораздо успешнее оригинала, что бывает крайне редко.

Ели первая часть в 2014 году собрала за все время проката в России 1,23 млрд рублей, то вторая за 12 дней уже перешагнула отметку в 1,21 млрд рублей,

У «Малефисенты» высокие не только сборы, но и посещаемость – в среднем 46 человек на сеанс. Да и сами сеансы занимают треть от репертуара кинотеатров.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова даже предположила, что «Малефисента» предполагает, что картина может занять достойное место в рейтинге пяти самых кассовых семейных фильмов этого года.

А вот еще один сиквел— «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» — собрал 118 млн рублей за первый уикенд, аналогичную сумму первая часть набрала за всю историю проката.

- Скорее всего, это фильм нарастит кассу, но не в разы: фаворитом следующей недели среди экшенов станет продолжение франшизы про Терминатора, - рассказала Зинякова газете «Известия».

На третьем месте — «Джокер». Эта картина принесла 92 млн рублей за выходные. На фильм про клоуна-маньяка по-прежнему идут очень хорошо, в среднем 33 человека на сеанс. Общая сумма сборов приблизилась к 1,72 млрд рублей, сейчас он на четвертом месте в десятке кассовых лидеров в России за этот год.

Обгоняют работу только «Король Лев», «Мстители: Финал» и «Т-34».

Самым ожидаемым событием ноября станет «Терминатор: Темные судьбы» и авторский релиз «Верность» Нигины Сайфуллаевой, которую критики единогласно окрестили самым смелым и чувственным фильмом года.

Малефисента: Владычица тьмы - официальный трейлер.В кинотеатрах с 17 октября 2019 года! Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины Малефисента , в котором самая знаменитая злодейка Disney наложила злые чары на малышку принцессу Аврору.

ИСТОЧНИК KP.RU