В России вырос уровень поддержки Путина

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-29T10:36:13+03:00

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В России выросло количество людей, положительно оценивающих деятельность российского президента Владимира Путина в сферах социальной и экономической политики. Об этом говорят данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение»

Как пишет «Каммерсант» со ссылкой на исследование ФОМ, в октябре социальную политику президента одобряли 45,8% россиян, не одобряли - 45%. В марте этого года число жителей России, позитивно оценивающих работу Путина в этой области было гораздо меньше - 43,2%, негативно оценивающих больше - 47,7%.

Экономическую политику российского лидера одобряют 40,9% россиян, негативно к ней относятся - 45,2%. В марте эти показатели составляли 39% и 48%, соответственно.

По соловом авторов рейтинга, такие изменения связаны с уровнем социального самочувствия, который также замерялся в исследовании. С марта по октябрь удовлетворенность ситуацией в регионах страны увеличилась с 42,2% до 46%, количество недовольных наоборот снизилось с 52,2% до 47,7%.

Напомним, в марте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование уровня одобрения деятельности президента, который по их данных достиг максимума и превысил отметку в 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU