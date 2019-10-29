ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-29T10:50:11+03:00

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Во вторник, 29 октября, Центробанк России впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией. Согласно опубликованным данным регулятора, за первое полугодие 2019 года в большинстве случаев страны производили оплаты в долларах США.

В текущем году с января по июнь 83,1% оплаты между Россией и Турцией производилось в долларах. В этот период в рублях платили в 11,7% случаях, в евро - в 5%. При этом, максимальная оплата в рублях была достигнута в 2013 году и составила 17,5%.

Напомним, 8 октября, первый вице-премьер-министр финансов России Антон Силуанов и министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак подписали соглашение о переходе к расчету во взаимной торговле в национальных валютах (рубле и лире). Стоит отметить, что работа над этим документом началась еще в конце 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU