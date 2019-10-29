«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-29T11:39:39+03:00

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Государственная корпорация «Росатом» опубликовала засекреченные документы, связанные с началом развития ядерной индустрии Советского Союза и вкладе немецких ученых в атомный проект СССР. Соответствующие документы опубликованы на сайте госкорпорации.

«Росатом» показал анкеты немецких ученых, которые после окончания Второй мировой участвовали в создании первой советской атомной бомбы.

Среди бумаг анкеты «специального назначения» шести физиков из Германии - лауреата Нобелевской премии за открытие законов соударения электрона с атомом Густава Герца, Николауса Риля, Манфреда фон Арденне, Хайнца Позе, Геогрга Роберта Дёпеля.

Кроме того, Госкорпорация опубликовала приказ главы НКВД Лаврентия Берии от 26 декабря 1945 года о вывозе из Германии материалов и оборудования для лаборатории Академии наук, а также справочной литературы для разработки ядерного оружия.

Через две недели после того, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, в августе 1945 года по приказу Иосифа Сталина был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии. В том же году немецких физиков привезли в СССР.

В 1946 создали первый единый ядерный центр «Арзамас-16» в Нижегородской области (сейчас это закрытый город Саров). Еще через год Светский Союз создал первый атомный реактор, а через два года провел испытания атомной бомбы РДС-1 на полигоне в Семипалатинской области в Казахстане.

Росатом опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU