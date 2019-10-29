Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-29T12:36:02+03:00

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Джеймс Милнер, выступающий за «Ливерпуль», назвал себя «футболистом старой школы» в отношении новой системы видео-повторов (VAR), внедренной практически во всех европейских чемпионатах.

«Я не поклонник этого. Возможно, это просто часть моей старой школы, хотя все еще много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот радует. Мгновенный вердикт. Но очень сложно использовать VAR, когда у вас есть несколько мнений по поводу решения, атмосфера в такие моменты разрушается. Вы забиваете гол, получаете заряд эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет», - передает слова 33-летнего футболиста The Guardian.

Система видео-повторов все еще пока несовершенна и вызывает много споров по поводу своей надобности. Но в большинстве судьи и футболисты, особенно в Англии и Испании, сходятся на том, что система все-таки корректирует как минимум 60% ошибок судей. Она помогает принять верное решение о назначении штрафного или одиннадцатиметрового.

ИСТОЧНИК KP.RU